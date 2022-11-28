Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık'ın İlyosta Adası açıklarında lastik bot içerisinde göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-84 ve KB-4510 botları kısa sürede göçmen grubun içinde bulunduğu botu durdurdu. 41 göçmeni Cunda'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getiren ekipler, burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Yakalanan 41 kaçak göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesi bekleniyor.