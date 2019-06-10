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Ayvalık'ta 45 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükköy Mahallesi sahilinde ormanlık alan içerisinde İ.E. isimli organizatör ile 45 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. 14'ü kadın, 18'i çocuk olmak üzere 45 göçmen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Kaçaklara yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. Göçmenlerle birlikte yakalanan İ.E. isimli şahıs gözaltına alındı. 45 Suriyeli göçmen ve 1 organizatör için adli süreç başlatıldı.

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