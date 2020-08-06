Ayvalık'ta 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 46 Afganistan uyruklu sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Ada açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botun içerisindeki 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi yardımlarda bulunuldu.

Sığınmacılar, Ege Denizi'nin ortasında Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin lastik botlarını patlattıktan sonra kendilerini Türk karasularına ittiklerini ve mutlak bir ölümden kurtulmalarının yegane sebebinin Türk Sahil Güvenlik ekipleri olduğunu söyledi.