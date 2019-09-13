Ayvalık'ta 48 göçmen 3 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda aralarında çocuklarında bulunduğu 48 Afgan uyruklu göçmen ve botu şişirmeye çalışan 3 organizatör suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan kontrollerde, Bedavut Tekev bölgesinde ormanlık alan içerisinde saklanan 19'u çocuk toplamda 48 Afgan uyruklu düzensiz göçmen grubu yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada deniz kenarında botu şişirmeye çalışan 3 organizatör de suçüstü yakalandı. Benzer suçlardan sabıka kaydı olan Serhat Deniz ile Muhammed Hüseyini ve Amanulkah Serveri gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.