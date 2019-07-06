İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 50 Afrikalı mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 50 mülteci yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 50 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Küçükköy Tuzla mevkiinde Midilli adasına gitmek için hazırlık yapan 46'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4'ü de Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 50 kaçak Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.