Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na kaçak geçiş yapmak isteyen 50 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy'ün ‘Tek Evler' mevkiinde insan tacirleriyle kişi başı 800 dolardan anlaştıkları öğrenilen 9'u kadın, 30'u çocuk 50 Afgan göçmen, Midilli Adası'na kaçak geçiş yapmak isterken jandarmaya yakalandı. Karakola getirilen 50 Afgan göçmen için yiyecek, kıyafet ve tıbbi yardımın ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı.