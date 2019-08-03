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Ayvalık'ta 51 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 51 göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 göçmen yakalandı.



Saat 03.00 sıralarında Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Güneş Adası açıklarında bir şişme botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, botun içerisindeki 16 çocuk, 10 kadın olmak üzere 51 Afganistan uyruklu göçmeni ele geçirdi. Yakalanan 51 Afgan göçmen ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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