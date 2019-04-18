Ayvalık'ta 6. Geleneksel Çocuk Oyunları ödül töreni gerçekleştirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği tamamlandı.

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden gün ışığına çıkarılması amacıyla organize edilen enlik programı kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğündeki protokol üyeleri verdi.

Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başladı.

Ayvalık'taki tüm ilkokullardan toplam 2 bin 567 öğrencinin katıldığı, 6. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin ödül töreninde; 1. Sınıflar Fiziksel Etkinlikleri ile bale gösterimi salonu dolduran yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir beğeniyle izlenildi.

Törende; 2. Sınıflar Yağ Satarım Bal Satarım, 3. Sınıflar Mendil Kapmaca ve 4. Sınıflar Kaleli Yakantop Oyunlarında derece giren okullara kupa, madalya ve katılım belgeleri; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Suakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Hacıümmetoğlu, İlçe Mal Müdür Vekili Handan Asar, Şehit ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, Bale Öğretmeni Ayşegül Şen tarafından takdim edildi.

Ayvalıklı Beden Eğitimi Öğretmenleri; Aysun Cengiz, Muammer Sabuncu, Betül Ateş, Abidin Can, Dilaver Şener, Ertan Yasal ve Özgür Demir'e de katılım belgelerinin verildiği tören, 6. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılan tüm öğrencilerin final gösterimi ile sona erdi.