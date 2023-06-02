Ayvalık'ta 6. Teferic Şenlikleri başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balkan kültürünün ilkbahar şenliği anlamına gelen 'Teferic Şenlikleri' başladı.

Ayvalık Belediyesi tarafından Boşnak kökenli vatandaşların yoğunlukla yaşadığı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Best Tourism Vilages (UNWTO) tarafından dünyanın en güzel turizm köyü adayı gösterilen Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl 6.'sı düzenlenen şenliklerin açılışı kortej yürüyüşü ile başladı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, halk oyunları ekipleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla gerçekleşen Küçükköy belediye hizmet binası önünden başlayan kortej yürüyüşü, Küçükköy Mahallesi meydanında sona erdi.

Küçükköy Camii avlusunda 6. Teferic Şenlikleri'nin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da şenliklerimiz renkli görüntülere sahne olacak. Konuklarımız; konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir üç gün geçirecek, yöresel lezzetlerin tadına bakacak, Küçükköy'ün kültürüyle, gelenekleriyle, ürünleriyle, burada yaşayan, genciyle, yaşlısıyla her yaştan insanıyla tanışacak, onların sıcak dostluklarına tanıklık edecek ve unutulmaz hatıralarla ayrılacak, Küçükköy'ün kültürüne ve lezzetlerine hayran kalacak” dedi.

Teferic Şenlikleri'nin başladığı yıllardan beri sadece Küçükköy'e değil Ayvalık genelinde geniş bir bölgeye turizm hareketliliği getirdiğini hatırlatan Başkan Ergin, “Boşnak kültürünün tüm renkleri ve damak tatlarının şenliklere katılanların beğenisine sunulduğu etkinliklerimize son dört yıldır Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerimiz geliyor. Küçükköy artık turizmde kültürüyle, gastronomisiyle, tarihi kent sokaklarıyla, geleneksel mimarisiyle marka kent oldu. Bölgemiz; Anadolu mozaiğinin tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. İnsanlarımızın hoşgörüsüyle yoğrulmuş bu topraklarda beraberce yaşıyoruz. Bu renkler ve güzellikler her birimiz için büyük bir keyif kaynağıdır. Bu güzellikleri, renkleri hep beraber yaşayıp, birbirimize anlatıyoruz ve tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umuyorum ki; bugün burada bu güzelliklerin hepsine önce siz değerli konuklarımızla keyfine varacağız sonra da bu güzellikleri Türkiye'nin dört bir yanına hatta tüm dünyaya anlatacağız. Bugün buraya ilk kez gelenler Küçükköy'ün kendi kültürüne ait kurabiyemizin, Boşnak böreğimizin, baklavamızın, trileçemizin, Boşnaklara özgü kuru etimizin, sokamızın lezzetleriyle tanışacak tadına bakacak. Bu güzellikleri konuklarımızla paylaşmaktan son derece mutluyuz. Küçükköy denildiğinde, doğasıyla, tarihiyle çok şirin bir yöre akıllara geliyor. Bu yörenin halkı olarak bizim hedefimiz Küçükköy'ümüzü tarihi dokusu ve kültürüyle koruyabilmektir. Geleneksel tatları başta olmak üzere bu özel kültürü yaşatabilmek ve gelecek nesillere taşıyabilmektir” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmasının ardından Kuşadası folklor ekibinin halk oyunları gösterimi büyük bir beğeniyle izlendi.

Açılış etkinliğinin ardından, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğündeki protokol üyeleriyle, vatandaşlar Küçükköy meydanında kurulan Boşnak mutfağı ve kültürüne ait yiyecek ve eserlerin sergilendiği stantları gezdi.

3 gün sürecek olan Küçükköy Teferic Şenlikleri; mahalle ve sokak aralarında sokak sanatçıları tarafından gün boyunca verecekleri mini konserler, sanat atölyeleri faaliyetleri, workshoplar, film gösterimleri ve Balkan müziğinin en önemli sanatçılarından Suzan Kardeş'in vereceği konserle sürecek.