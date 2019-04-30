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Ayvalık'ta 60 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 60 göçmen jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 60 göçmen jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.


Bir istihbarat değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler; Ayvalık'ın Küçükköy mahallesi Badavut mevkiinde 60 göçmeni ele geçirdi.


Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 17 Irak, 14 Suriye, 9 Kongo Demokratik Halk Cumhuriyeti, 13 Orta Afrika Cumhuriyeti, 5 Somali ve 2 Mali uyruklu göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi.


Burada yiyecek, içecek, kılık, kıyafet ve ilaç gibi insani yardımların yapıldığı 60 göçmenin yasal işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

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