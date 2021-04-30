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Ayvalık'ta 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı şişme lastik botlarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan askeri unsurlarınca Türk karasularına itilen 63 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı şişme lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan askeri unsurlarınca Türk karasularına itilen 63 göçmen kurtarıldı.


Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılan göçmenler Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.


Burada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapılan 63 göçmen daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

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