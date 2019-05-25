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Ayvalık'ta 66 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde Badavut mevkii Karaca Sitesi civarında deniz kıyısında iki ayrı şişme botla Ege Denizi'ne açılmak isteyen 66 Afganistan uyruklu göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında fark edildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 66 göçmeni yakalayarak Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirdi. Bitkin bir halde oldukları gözlenen 66 Afganistanlı göçmene Küçüköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gıda, giyecek yardımı yapıldı. Yakalanan göçmenler için yasal işlemlere başlatıldı.

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