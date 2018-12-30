Ayvalık'ta 7 okula TÜBİTAK desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları destekleme programı 2018-2019 çağrı dönemi başvuru sonuçları açıklanmasının ardından 7 okulun destek alacağı öğrenildi.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı döneminde yapılan 13 bin 541 proje başvurusunun değerlendirme süreci tamamlandı. Program kapsamında Ayvalık'ta 7 okulun desteklenmesi uygun görüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, 15 Eylül Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Sakarya İlkokulu, Cihan Yorgun Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Akçapınar Ortaokulu'nun TÜBİTAK'tan proje desteği alacak okullar olduğunu açıkladı.

Bahadır, projeleri kabul edilen okulları kutlarken, çalışmalara katılacak öğretmen ve öğrencilere de başarılar dilemeyi ihmal etmedi.