Ayvalık'ta 72 kilometrelik yol hamlesi

Yaz mevsiminde yaşanan yoğunluk ile birlikte bozulan cadde ve sokaklarda onarım ve yenileme çalışmaları yapan Ayvalık Belediyesi, Altınova merkezini sahile bağlayan ve yöre halkı tarafından ‘itfaiye yolu' olarak adlandırılan Ulus Caddesi'ne 11 bin metre kare kilit parke taşı döşüyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını duyuran Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Ulus Caddesi'nde çalışmaları tamamlamak için var gücüyle kilit taşı döşüyor. Burası bölgenin trafiği en yoğun caddelerinden, doğal olarak asfalt hızlı bir şekilde yıpranıyor. Ekiplerimiz bu kapsamda cadde üzerinde yıpranan, bozulan ve kullanımı imkansız hale gelen asfaltı kazıyarak 11 bin metrekare kilit taşı döşüyor. Kısa bir süre sonra cadde araç trafiğine açılacak” dedi.

Yaz, kış dinlemeden yol, kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini bildiren Başkan Ergin, asfalt, beton kaplama, parke taşı döşeme, kaldırım ve yol onarımları için toplamda bir milyon 884 bin 500 liralık yatırıma imza atıldığını söyledi. Başkan Ergin, "Bütün mahalle, cadde ve sokaklara adil hizmet götürüyoruz. Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Alt yapı çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.