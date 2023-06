Ayvalık'ta 9. AIMA Müzik Festivali başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından 2013 yılından beri düzenlenen, ilçe halkını klasik müzik ve cazla buluşturan AIMA Müzik Festivali, O Da Tekfen BrassBand beşlisinin konseriyle başladı.

Büyük Park Amfitiyatroyu dolduran binlerce seyirci sanatçıları ayakta alkışladı. 8 Haziran-24 Eylül 2023 tarihleri arasında dopdolu programlarla yaz sonuna kadar devam edecek olan festivalde sanatseverler müziğe doyacak. Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla, Sabancı Vakfı, çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen festivalde, sanatseverler yaz sezonu boyunca toplam 12 konser izleyecek.

AIMA Ayvalık'a değer katıyor

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dokuz yıldır Ayvalık'ta en önemli müzik festivalini yaşadıklarını belirterek, sanatseverleri bu festival ile buluşturan Prof. Filiz Ali'ye teşekkür etti. 2013 yılından beri düzenlenen festivalde emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Ayvalıklıları bu festivalde buluşturduğu için başta Filiz Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar gerçekten Ayvalık'ı Ayvalık yapan değerler aslına baktığınız zaman yüzlerce değer var. Belki bin tane değer var diyebiliriz. Ama Ayvalık'ı Ayvalık yapan değerlerden biri de AIMA. Yirmi beşinci yılını kutluyor. Nice yirmi beş yıllar, inşallah çok güzel uluslararası etkinlikler Ayvalık'a ve AIMA'ya yakışır diye düşünüyorum. Biz de belediye olarak her zaman başta AIMA olmak üzere gerçekten Ayvalık'a değer katan bütün kurum ve kişilerin yanında olmaya da her zaman devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Burada da bu etkinliğe katkı sunan, sponsor olan herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Yıl içine yayılmış olacak bu etkinlik. Klasik müziğe ve caza, geçen sene caz da vardı işin içerisinde. Ayvalıklılar klasik müziğe doyacaklar diye düşünüyorum. Çünkü şehrin her tarafına yayılacak etkinliklerimiz sezon boyunca da sürecek ve Ayvalık'a da Ayvalık'ı Ayvalık yapacak etkinlikler olacak. Şimdiden iyi dinletiler ve iyi festivaller diliyorum."

25. yılını kutluyor

AIMA'nın kurucusu Prof. Filiz Ali de gecede yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Dokuzuncu Ayvalık Müzik Festivali'nin açılışı için bir araya geldik. Ama benim için ve sizler için de çok önemli olduğunu düşündüğüm Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin yirmi beşinci yılını da kutluyoruz. Ve bu yirmi beşinci yılı dolayısıyla açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın çok değerli elemanları bizlere çok güzel bir konser sunacaklar. Yirmi beş yıl boyunca büyük bir imeceyle çalıştık Ayvalık'ın pek çok insanı ile bir arada güzel işler yaptık. Onların desteklerini gördük, hepinizin emeğiyle bugünlere geldik. Bunun için başta Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali, Haziran ayı içerisinde, 24 Haziran'da “Genç Yetenekler: İlyun Bürkev (piyano) ve Naz İrem Türkmen (keman)” ile 29 Haziran'da “Nil Kocamangil (viyolonsel) ve Cem Babacan (piyano)” konserleriyle devam edecek.