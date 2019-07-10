İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 99 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzensiz göç hareketlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarında 99 mülteci yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzensiz göç hareketlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarında 99 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkiinde 45 plakalı otobüste organizatör G.S. ile 11 erkek, 13 kadın ve 22 çocuk, 46 Suriye uyruklu mülteci yakalandı. Bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında diğer organizatör A.D. tarafından kullanılan 16 plakalı araç terk edilmiş olarak bulundu. A.D. isimli organizatörü yakalama çalışmaları devam ediyor.


Ayvalık ilçesi Cunda adası Patriça mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 17 erkek, 18 kadın ve 18 çocuk, 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Adli makamların talimatıyla organizatörler hakkında adli işlemlere başlatıldı, göçmenler hakkında ise “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” hükümlerine göre işlem yapılacak.


Ayrıca göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan araçlar muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.