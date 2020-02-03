İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde rutin devriye nöbeti görevini yaparken, Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan göçmenleri fark eden jandarma ekipleri hemen harekete geçerek 42 düzensiz göçmen ile E.H.K. isimli organizatör zanlısını ele geçirdi.


E.H.K. adlı organizatör zanlısı gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 42 düzensiz göçmen için yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.