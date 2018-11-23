Ayvalık'ta Ahmet Akın'a sevgi seli

Akın'a ilgi yoğun oldu.

Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleşen mitingde; CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP ‘den Ayvalık Belediye Başkan aday adayları; Mesut Ergin ve Ziya Eryavuz, partililerle çok sayıda vatandaş Ahmet Akın'ı yalnız bırakmadı.

Alkışlarla kürsüye gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın; “Siyasete başlarken, ‘Balıkesir benim ailem' dedim. Bunu laf olsun diye söylemedim. Yüreğimin ta içinden geldiği için söyledim. Beni böyle onurlu bir şehrin, Kuvva-i Milliye'nin başkentinin milletvekilliği yapma onuruna erdirdiniz, hepinizden Allah bin kere razı olsun. Bu topraklara hizmet benim için ibadettir. Bakın benim hiç kimseyi ayırmadan Ak Partili kardeşlerime, MHP'li kardeşlerime, İYİ Partili kardeşlerime, DP'li kardeşlerime, Saadet Partili kardeşlerime, 1 milyon 200 bin nüfuslu tüm Balıkesir'e vefa borcum var. Hürmet borcum var. Hizmet borcum var. İşte o borcu ödemek ve sizlere hizmet etmek için adayım" dedi.

Ahmet Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zeytin topladınız, yanınızda oldum. İşçilerimizin problemleri oldu, yanlarında oldum. Esnaflarımızın sorunları oldu, yanlarında oldum. Emeklilerimizin soruları oldu, yanınızda oldum. Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadım. Her problemde, çare bulabilmek için mücadele verdim. Şunu da söyleyeyim. CHP şu anda iktidar partisi değil ama Balıkesir'de Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Sakın, ‘Hizmet gelmez' demeyin. Ben 4 senedir milletvekilliği yapıyorum. Bütün kapılar nasıl açılır, çok iyi öğrendim. Allah'ın izniyle, milletimin desteğiyle, hizmetin nasıl verildiğini yedi düvele göstereceğim"

Balıkesir'e bugüne kadar hizmet veren tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Ahmet Akın, “Söz veriyorum. Ben onlardan daha fazla çalışacağım. Esnaflarımızın her yıl ne kadarının kepenk kapatmak zorunda kaldığını çok iyi biliyorum. Hepsine gönül borcumuzun olduğunu biliyorum. Mahalle mahalle, ilçe ilçe, hangi esnafın ne kadar borcu var, hepsini biliyorum. Boşuna demiyorum. Dersime çalıştım. Onun için 31 Mart, Ahmet Akın zaferi ile sonuçlanacak inşallah” diye konuştu.