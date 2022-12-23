Ayvalık'ta Aile Okulu Eğitimleri tüm hızıyla sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Okulu Projesi dâhilinde Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen Aile Okulu Eğitimleri tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık'ta, 25 gönüllü öğretmen tarafından açılan 21 kursta 704 öğrenci velisine eğitim verildiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde; Kovid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı ve uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalması sonucunda, okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlamasının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması gibi problemlerle aile içi muhabbet ve sorumluluğun azaldığının tespit edilmesi gibi ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşabilmek, bu sorunlarla baş edebilmenin yollarını hep birlikte bulabilmek amacıyla Mart 2022'de başlatılan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje tüm hızıyla sürüyor.

Verilen eğitimlerinde kurs içeriği olarak aile içi iletişim, akran ilişkileri, güvenli internet, ahlaki gelişim, bağımlılıkla mücadele ve çatışmanın engellenmesi gibi konularda bilgiler aktarılırken, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi proje dahilinde ilçe genelindeki tüm öğrenci velilerine ulaşmak için kursların yelpazesini genişleterek yenilerini açmayı hedefliyor.

Okul ile aile işbirliğini destekleyen bir süreci ortaya çıkaran projenin, hem velileri hem de öğretmenleri memnun ettiği de gelen bilgiler arasında.