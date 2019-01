Ayvalık'ta Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kayaalp Yemen'i unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yemen'de yaşanılan insanlık dramına Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve ilçe yönetimi ile partililer kayıtsız kalmadı. Kayaalp, yaptığı basın toplantısında; Yemen'de yaşanılan silahlı çatışmaların ardından ülkedeki Müslüman halkın açlık ve sefaletle boğuştuğuna işaret etti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, yaptığı açıklamada, “Hepimizin malumu olduğu üzere, Yemen'de yıllardan bu yana süre gelen iç savaş nedeni ile bilhassa son yıllarda yaşanan silahlı çatışmalar Yemen'deki Müslüman halkın açlık, hastalık, yoksulluk ile burun buruna gelmesine yol açmış durumdadır. Nitekim ülkede, bu çatışmalar sebebiyle, altyapı sistemleri, okullar, hastaneler ve binalar büyük ölçüde yıkılmış, keza sağlık altyapısı çökmüş, buna bağlı olarak çeşitli salgın hastalıklar ve kolera salgını başlamıştır” dedi.

Ülkenin bu vahim durumu karşısında yaklaşık 2 buçuk milyon insanın yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldığını, 28 milyonluk ülkenin; 22 milyon insanının, hastalık, açlık ve yoksulluk içinde yaşamaya mahkûm edildiğini ifade eden Kayaalp, “Yine aynı sebeplerle, ne yazık ki, yaklaşık 50 bin Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Gelinen noktada ise, bu imkânsızlıklar içinde yaşam mücadelesi veren Yemenli kardeşlerimizin 2 milyon çocuğu eğitim olanaklarından tamamen yoksun halde büyümekte, daha da vahimi, yaklaşık 5 milyon çocuk, yokluk sebebiyle temiz suya ulaşamamakta, yeterli beslenememekte, salgın hastalıklarla boğuşurken ilaç ve tıbbi malzeme bulunamaması sebebiyle tedavi olamamakta, adeta ölümü beklemektedirler. Öyle ki, bu yaşamı imkânsız kılan şartlar neticesinde, her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybetmektedir” vurgusunda bulundu.

Kayaalp açıklamasında, “Her Müslüman kardeşimiz için kabul edilmesi imkânsız olduğunu düşündüğümüz bu insanlık dışı olaylar karşısında ise ne yazık ki bugüne kadar birkaç yardım kuruluşu dışında, tüm dünya, Yemen'in yardım çığlıklarına kulaklarını tıkamış durumdadır. Lâkin artık bu noktada, devlet ve millet olarak mazlumların yanında olmayı her daim şiar edindiğimiz gibi, Yemenli kardeşlerimizi bu zor zamanlarında yalnız bırakmıyor ve ‘Ayvalık ve Balıkesir Yemen'i unutmadı' diyoruz. Bundan böyle de, Balıkesir halkı olarak, her daim gönlümüzde ve dualarımızda olan Yemen halkının yanında olacak, karınca kararınca elimizden gelen her türlü bağışı yapacağız" dedi.