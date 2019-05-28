Ayvalık'ta akademik sergi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akademisyenlerin açtığı resim sergisi büyük ilgi gördü.

Uluslararası Nebiye Elmas Sanat Galerisi'nde Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Gazi Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Dilek Tütüncü ile Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Prof.Dr. Hüseyin Elmas'ın değişik tekniklerde yapılmış eserleri görenleri hayran bıraktı.

Serginin 24 Haziran tarihine kadar açık kalacağını belirten galeri kurucusu Nebiye Elmas, “Amacımız öğretim üyelerimizle Ayvalık'ın her yönden gelişmesi için katkı sunmak farklı eğitim teknikler hakkında sanatseverlerimizi bilgilendirmektir. Kısa bir süre içinde Alman öğretim görevlilerinin de eserlerini burada sergilemekten onur duyacağız. Eserler bu güne kadar körfez halkının alıştıklarının ötesindedir”