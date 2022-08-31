Ayvalık'ta Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe'den zafer konseri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu usta sanatçılar Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe çiftinin verdiği dev bir konserle zirveye çıktı.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, büyük zaferin 100. yıl dönümü Ali ve Aysun Kocatepe çiftinin en güzel şarkılarını Ayvalıklılar için seslendirilmesiyle taçlandı.

Ayvalık Amfi Tiyatro'yu dolduran yaklaşık 10 bin kişinin Kocatepe çiftinin seslendirdikleri şarkılara eşlik ettiği konserde; Cem Karaca, Barış Manço, İlhan İrem gibi sanatçılar da şarkılarla anıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, Ali Kocatepe'nin dillere pelesenk olan şarkıları da geceye katılanları anılarla yolculuğa götürdü.

Unutulmaz konserin sonunda sahnedeki sanatçıları selamlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta zaferin böylesi büyük bir coşkuyla kutlandığını ve bundan da son derece mutlu olduklarını söyleyerek, kendilerini bu coşkulu gecede yalnız bırakmayan Ali ve Aysun Kocatepe'ye teşekkür etti.

Büyük zaferin 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.