Ayvalık'ta "Ana, Gökyüzü Delinmiş"

Ayvalık Belediyesinin, iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek için gösterim programına aldığı "Ana, Gökyüzü Delinmiş" adlı Arslanlar Köy Tiyatrosunun oyunu izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tiyatronun kurucusu Ümmiye Koçak 22 yıl önce kurdukları tiyatroyla hala anlatmaya devam ettiklerini söyledi, otuzun üzerinde ülke gezen ekip Ayvalık'ta hiç oynamadıklarını dile getirdi.Daha önce farklı konuları anlatan oyunlarıyla sahne alan ekip adına Ümmiye Koçak "iklim değişikliğinden daha önemli bir konu yok, yolculuğumuz anlatabildiğimiz kadar gidebildiğimiz kadar sadece bu konu" dedi.

Oyuna Ayvalıkgücü Belediyespor futbolcuları tam kadro katılırken, tüm katılım gösteren seyircilere ve davet eden Belediye yetkililerine teşekkür ettiler.