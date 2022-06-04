Ayvalık'ta Anadolu Uygarlıkları Müzesi'ne görkemli açılış

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uzun yıllar zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşü projesi olarak yaşam merkezi haline dönüştürülen Kırlangıç Sosyal Tesisleri'nde dev bir müze açıldı.

Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra iş insanı Necdet Bezmen küratörlüğünde Ayşe Mina Esen'in koleksiyonundan seçilen 619 aşkın tarihi eserin sergilendiği müzenin açılışında Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İş insanı Şerif Kaynar, Rengin Suar, Prof. Dr. Ömer Özyiğit, Ayvalık belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda sanatsever hazır bulundu.

“Çok büyük değer katacak”

Açılış töreni öncesi Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri büyük beğeni toplarken, açılışta konuşan müzenin yaşama geçirilmesinde çok büyük emek veren Şerif Kaynar, maddi ve manevi destek veren katılımcılara teşekkür ederek, sırada, müzenin ulusal ve uluslararası tanımının bulunduğunu söyledi.

Müzenin küratörlüğünü gerçekleştiren Necdet Bezmen de, 11 yaşında başlayan müze sevgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini hatırlatarak eşiyle birlikte eser satın almaya başladığını söyledi. Bezmen, “Evdeki eserler çoğaldıkça onları gerçek sahipleriyle sanatseverlerle paylaşmanın zamanının geldiğine karar verdik. Bana, ‘neden Ayvalık' diye soruyorlar, Ben bir göçmen çocuğu olarak bu coğrafyaya, bu coğrafyanın insanlarına kendimi yakın buluyorum. Ayvalık'ta kendimi evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Ayvalık'ta böyle bir müzenin eksikliği vardı onu yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Gelecek kuşaklara kültürel miras

Açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, müzede 619 eserin sergilendiğini ve uzun süreli bir çalışmanın sonucunda koleksiyonun ortaya çıktığını söyledi. Ayvalıkta Yeni bir kültürel alanı daha yaşama geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Turizm, doğa, zeytinyağı ve gastronomi kültürünün yanında kentimize ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras emanet edeceğiz. Ayvalık, müzeler kenti olarak da bilinecek, tanınacak. Müzede Anadolu'nun değişik yerlerine ait Kalkolitik Çağ'dan günümüze kadar tarihlenen eserler sergileniyor. Koleksiyonda pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam günlük kullanım ve süs eşyaları ile mermerden yontu eserler yer alıyor. Kalkolitik çağ, tunç çağları, demir çağı, arkaik dönem, klasik dönem, hellenistik dönem, Roma imparatorluklarına ait eserlerin yanı sıra Anadolu'da demir çağın en önemli uygarlıklarından Urartulara ait eşsiz eserler Müzede yer alıyor. Anadolu'da yaşamış insanların binlerce yıllık tarihini ortaya koyan eserleri bir araya toplayan Müzemiz Ayvalık için çok önemli bir değer olacak” dedi.

Törene katılanlar, gruplar halinde gezdikleri müzede eserleri ilgiyle izlediler, eserler hakkında verilen bilgiler, detaylar karşısında heyecanlarını gizleyemediler. Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nin pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverler tarafından gezilebileceği öğrenildi.