Ayvalık'ta anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunus ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi. Tabancanın görüntülerinden silahın mekanizmasının kusursuz çalıştığı da anlaşılmış oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta Yunus timleri şüphe üzerine R.A.'yı durdurarak üzerini aradı. Üst araması sırasında, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı ekiplerin dikkatini çekti. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde 6,35 çapında iki mermi alan bir silah olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.A.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede görev yapan tüm ekiplerine şüpheli şahısların üst ve araç kontrollerinde anahtarlık, el feneri ve benzeri aksesuarlar üzerinde daha hassas ve duyarlı olmaları gerektiğini duyurdu.