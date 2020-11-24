Ayvalık'ta anlamlı Öğretmenler Günü etkinliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 19 Eylül tarihinde Şeytansofrası'nda çıkan orman yangınında zarar gören bölgeye 153'ü şehit bin 29 öğretmen için 1029 adet ağaç diktiler.

Etkinliğin sonunda, katılımcı öğretmenlere öğrencilerin ve Türkiye'nin geleceğine yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek fidan dikim sertifikası verildi. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz öğretmenler Cumhuriyet tarihi boyunca Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde okullarımızda geleceğin fidanlarını yetiştirirken, bu kutsal mesleğin değerli fertlerini de zaman zaman terör olaylarında şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Ayvalık'ımızın en güzel köşelerinden biri olan Şeytan Sofrası eteklerinde çıkan orman yangınında küle dönen bu alanda; 153'ü şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ilçemizde görev yapan 876 öğretmenimiz adına bu fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutlarken, bu etkinlikte bizlere desteğini esirgemeyen başta Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem olmak üzere tüm orman çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte; Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, BAÜ, Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yakup Dinç, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ethem Vardı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul ve kurum müdürleri ve öğretmenler hazır bulundu.