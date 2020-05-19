Ayvalık'ta “asfalt” hamlesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından el ele başlatılan ana arterler ve dönel kavşakların asfaltlanması çalışmaları başladı.

Ayvalık girişinden, ilçe merkezine kadar uzanan Atatürk Caddesi üzerinde başlayan çalışmaları önceki gün gerçekleştirdiği ani ziyaretle yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçeden memnun ayrıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in taleplerine kayıtsız kalmayarak ilçenin dört bir yanında dokunmadık bölge bırakmayacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, bu hizmet dokunuşlarının kalıcı olacağını savundu.

Beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile birlikte yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, Ayvalık'ta sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin her noktasına hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde Asfalt çalışması, Cunda yolunda BASKİ ekiplerinin alt yapı çalışmaları ve TEDAŞ'ın enerji kablolarını yer altına alma çalışmaları koordineli olarak başladığını ifade eden Yücel Yılmaz Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in şanslı olduğu tarafın ise yokluklarla dolu bir belediye ye rağmen Ayvalık Halkını hizmetlerden yoksun bırakmaması olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Ayvalık AK Parti ilçe Başkanı Hakan Kayaalp ile yardımcısı Murat Ustalı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ilçeye hizmet getirilmesinde koordinasyon sağlayan bir başka önemli faktör olduğu da savunulan bilgiler arasında