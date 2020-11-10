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Ayvalık'ta Atatürk'ün 82. yıldönümü hüznü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.


Ayvalık'ta ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan anma programında; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yakup Dinç, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.


Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutarak, Atatürk'e olan bağlılığını ifade etmesinin ardından; sırasıyla Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı'nın çelenklerinin sunumu ile devam eden tören, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla sürdü.


Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Atatürk'ün manevi şahsiyetine seslenerek; “Bugün burada, sizin manevi huzurunuzda; ebediyete irtihalinizin 82 yıl uzağında, Cumhuriyetimizin 100. şeref yılına 3 yıl kala, bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. Kalbimizde; fikirlerinizdeki sağlamlık ile unutulmaz bir lider, hayatını milletine adamış mümtaz bir devlet adamı ve milli mücadelede sergilediği basiret ile büyük bir komutan olarak sizi, bu hüzünlü vesile ile bir kez daha rahmetle yâd etmek; şükranlarımızı sunmak için buradayız. Bir kere daha size, birinci vazifemizi unutmadığımızı; Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek azmiyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu söylemek için buradayız.” dedi.


Tören öğrencilerin Atatürk ile ilgili şiirler okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde günün Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

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