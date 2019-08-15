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Ayvalık'ta Ayta Sözeri ile Açıkhava Gazinosu

Kerki Solfej ile çıktığı Açıkhava Gazinosu turnesiyle büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, bayramda Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahnedeydi.

Kerki Solfej ile çıktığı Açıkhava Gazinosu turnesiyle büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, bayramda Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahnedeydi.


Gazino konseptiyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Sözeri, nostaljik şarkıları, sahne performansı ve esprileriyle herkesi kendine hayran bıraktı.


Repertuarında geçmişten günümüze sevilen pek çok şarkıya yer veren Ayta Sözeri, 'Dünya Dönüyor', 'Sarışınım', 'Hercai', 'Sen Ağlama', 'Yanayım Yanayım', 'Ağlama Değmez' gibi eserleri açıkhavayı dolduran dinleyicileri ile birlikte söyledi.



Belkıs Özener'e sevgilerini yolladı.


Açıkhava Gazinosu konserlerinde Ayta Sözeri ile düet yapan Belkıs Özener, bu kez rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamadı. Ayta Sözeri, “Belkıs abla konser öncesi beni arayarak ben gelemiyorum ama benim şarkılarımı söyle dedi. Ben de onun şarkılarını bu akşam büyük bir zevkle size okuyacağım” dedi.

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