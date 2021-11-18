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Ayvalık'ta Barış Parkı'na güvercin heykeli

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Büyük Park alanında Ağustos ayında başlayan 1.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Büyük Park alanında Ağustos ayında başlayan 1.Ayvalık Uluslararası Heykel Sempozyumu'nda tamamlanan heykeller yeni mekânlarına taşınmaya başladı.


Birbirinden değerli dört heykelden biri olan Ukraynalı heykeltıraş Sergey Sbitnev'in, “Güzel Evim” adını verdiği güvercin heykeli Sarımsaklı'da Barış Parkı'na renk kattı. Çevre düzenlemesi devam eden ve ardından gece ışıklandırılması yapılacak olan heykel, bundan böyle Barış Parkı'nın simgesi haline gelecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bir ay devam eden zorlu süreçte birbirinden değerli eserlerin Ayvalık'a kazandırıldığını ve kentin en güzel noktalarını süsleyeceğini söyledi. Heykellerin kültür ve sanat kenti Ayvalık'a çok yakıştığını ve değer kattığını belirten Başkan Ergin, “Barış Teması” adı altında düzenlenen sempozyumun, gelecek yıl yapılacak olan ikincisinde daha çok sayıda heykeli kentimize kazandırmayı hedefliyoruz. Güvercin heykeli Sarımsaklı'daki Barış Parkı'na çok yakıştı ve çok büyük bir anlam kazandı. Parkımızın adı barış, barışın simgesi güvercin ve bu muhteşem ikili bu parkta buluştu. Diğer heykellerimiz de bir program dahilinde uygun alanlara yerleştirilecek” dedi.

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