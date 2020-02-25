Ayvalık'ta Başkan Ergin köpek barınağından incelemelerde bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin ve aralarında akademisyenlerinde bulunduğu uzman bir heyet belediye bünyesindeki köpek barınağında incelemelerde bulundular.

Başkan Mesut Ergin ve Ayvalık Kent Koseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubunun girişimleriyle, köpek barınağının iyileştirilmesi için Ayvalık Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye gelen, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Profesör Dr. Alev Kaymaz, Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Derneği Başkanı Barış Şengün, Genel Sekreter Gözde Karataş, Üsküdar Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali ile birlikte yapılan fizibilite çalışması sonucu, sorunların çözümü konusunda yol haritası çıkarıldı.

Yapılan inceleme ve yol haritası ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin en önemli sorunlarından birini teşkil eden sokak hayvanları konusunu bir kaç yönden irdeleyerek çözümlenmesi gerektiğini savundu.

Konunun son derece hassas olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Barınağın iyileştirilmesi bu bağlamda önem arz ediyor. Hem hayvanların yaşam haklarını kısıtlamamalı, bakımlarını yapabilmeli, hem de kentin olağan yaşamını olumsuz etkilemeyecek çözümler bulmalıyız. Bu konuda genel olarak yazlıkçı misafirlerimizin yazın sahiplenip daha sonra kışın bakamayacaklarından kentimizin sokaklarına bırakıp gittikleri hayvanlar da bu yöndeki popülasyonun da bu sorunun artış grafiğinde yükseliş seyredilmesinde temel sebep olmaktadır” dedi.

Sokak hayvanları konusunu her yönden bilenlerle tartışmak ve her açıdan değerlendirip önlemler almanın önemine de işaret eden Mesut Ergin, barınaklarda fiziksel iyileştirmeler yapmanın yanı sıra konuyla ilgili bilinçli ve sosyal çalışmaların da hayata geçirilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.