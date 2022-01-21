Ayvalık'ta Başkan Ergin'den “Fen Lisesi” çıkışı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yarıyıl tatili nedeniyle Aliçetinkaya İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin ilçeye nitelikli okulların kazandırılması gerektiğini vurgulayarak bunlardan biri olan fen lisesinin şart olduğunu savundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; karnelerin öğrencilere dağıtılmasının ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan ile okul idarecileriyle sohbet ettiği sırada Ayvalık'a fen lisesi kazandırılması gerektiği fikrini ortaya attı.

Başkan Ergin, Ayvalık'ta ikamet eden ve üniversite eğitimi gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına karşılıksız burs veren Eğitim Destek Derneği'nin öncülüğünde ilçeye fen lisesi kazandırılabilmenin mümkün olduğunu savundu.

Mesut Ergin, “Bu proje benim yıllardır düşlediğim bir hayaldi. Ama çok şükür arkadaşlarımızla birlikte bu derneği kurduk ve bu yıl 110 ihtiyaç sahibi öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu sayıyı arttıracağız. Ancak biz bu derneği kurarken, öğrencilere burs vermenin yanı sıra Ayvalık'ımızdaki eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefledik. Bu düşünceyle de ilçemizin eğitimine katkı verebilmek amacıyla nitelikli okulların kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu yönde başta Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkıları ve halkımızın da destekleriyle Ayvalık'ımıza Fen Lisesi inşa edebilir ve bu okulun tüm donanım ve tefrişatını da üstlenebiliriz” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in Fen Lisesi ile ilgili hayalinin hayata geçirilebilmesine ilişkin fikrinin mantıklı olduğunu savunan Kaymakam Hasan Yaman da, bu yönde bir çalışmaya ilçedeki iş adamlarının da tam destek verebileceğini ve böylelikle bu okulun ilçeye kazandırılabileceğine inandığını söyledi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılabilecek girişimlerin ardından, ilçedeki öğrenci sayısının da yeterli seviyede olması halinde Ayvalık'a bir Fen Lisesi'nin kazandırılabilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.