Ayvalık'ta Belediye Tiyatrosu ilk oyunuyla büyük ilgi gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, usta oyuncu Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği "Neyzen Ya Yaşıyorsa " oyunu Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde seyircilerle buluştu.

Oyun; seyircilere hem Neyzen Tevfik Kolaylı'nın hayatını, hem yaşaması üzerine düşsel kurguda 1960 sonrası Türkiye hakkında öğrendiklerine verdiği tepkilerle seyircileri hem güldürdü hem de siyasi tarihini irdeledi. Tüm olanlara Neyzen'in cevapları ile irdeleyen oyun sonunda seyirciler dakikalarca ayakta alkışladı.

Hafta sonunda Cumartesi ve Pazar günü “perde” diyen oyunun ilk gecesinde Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin de izleyicilerin arasında yerini aldı. Ayvalık Belediyesi'nin bünyesinde ilk kez bir tiyatronun kurulmuş olmasının mutluluğunu dile getiren Başkan Ergin, sanatçıları kutladı. “Neyzen Ya Yaşıyorsa?” oyununun ikinci gösterimi Pazar günü saat 20.30 da yine Nejat Uygur Sahnesi'nde tekrarlandı. Alev Abacı, Emel Çalış, Erkan Cılak, Gürsel Yarkent, Hakan Urul, Sinan Çalğın ve Tayfun Dayan'ın rol aldığı oyunun sonunda salonu dolduran izleyiciler sahnedeki oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Oyun sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan oyunun yazarı, yönetmeni ve oyuncularından Erkan Cılak,“Tabi bu oyunda ilk oyun olduğu için tarihe bize de yoğun enerji veriyor” diye konuştu.