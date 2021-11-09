Ayvalık'ta böyle anket görmeyen vatandaş önce şaşırdı, sonra memnun oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi çağın gerekliliklerine ayak uydurmak ve vatandaşlarının şikayet ve önerilerine daha hızlı bir şekilde cevap verebilmek adına “kapınızdayız, yanınızdayız” projesi kapsamında sosyal medya ve diğer yollarla Ayvalık Belediyesi'ne ulaşabilirlik ile ilgili anket çalışması başlattı.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde kapı kapı dolaşılarak böyle bir anketin ilçede ilk kez düzenlenmesine vatandaş şaşırdı. “Kapınızdayız, yanınızdayım” sloganı ile başlatılan anket ile Ayvalıklıların olmasını istedikleri projelerinin kendilerine sorulması ise vatandaş tarafından büyük memnunlukla karşılandı. Ayvalık Belediyesi, vatandaşların yaşadığı sorunları kaynağından, ilk ağızdan öğrenmiş olacak. Öneriler, çözümler belirlenecek. Hangi mahallenin sorunları nedir, hangi sokakta acil çözülmesi gereken sıkıntı nedir, tek tek tespit edilecek.

Belediye bünyesinde yapılacak olan proje, etkinlik ve belediye ile ilgili her şeye vatandaşın kolay yollarla ulaşabilmelerine önem verdiklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Yeni dünyanın gerekliliklerine ayak uydurmak ve vatandaşlarımızın şikayet ve önerilerine daha hızlı şekilde cevap verebilmek amacıyla, Ayvalık Belediyesi ulaşabilirlik konusunda bir anket çalışması başlattı. Anketin içeriğinde görüş ve düşünceleri de bizimle paylaşmalarını istedik. Ekip arkadaşlarımız tüm mahalleleri kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyor, onları dinliyor. Pandemi gerçeğinin devam ettiği bu süreçte maske ve kolonya hediyesi ile onları bilinçlenmelerini sağlıyor. Fikirlerini ortaya koyarak Ayvalık'a dokunmak ve düşüncelerini bizimle paylaşmak için ankete katılmak isteyen hemşehrilerimizin tek yapması gereken “kapınızdayız, yanınızdayız” projesi kapsamında kapılarını çalan ekip arkadaşlarımıza 5 dakikalarını ayırmak olacaktır” diyerek tüm vatandaşları öneri ve düşüncelerini bizimle paylaşmaya davet etti.