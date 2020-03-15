İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi'nden temizlik işbirliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin cadde ve sokakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ile Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle temizlenip, dezenfekte edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin cadde ve sokakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ile Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle temizlenip, dezenfekte edildi.


Gece saatlerinde başlayan çalışmalarda ekipler; Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Âşıklar Köprüsü ve marina güzergahını temizledi. Ayvalık Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmanın ardından kendi ekipleriyle çocuk oyun parkları, Talatpaşa Caddesi, Barbaros Caddesi, Bedesten Çarşısı, Dr. Fazıl Doğan Meydanı'nda da dezenfekte işlemlerini sürdürdü. Söz konusu çalışmaların önümüzdeki günlerde de Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı ve Alibey (Cunda) Adası meydan ve sokaklarında da yapılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.