Ayvalık'ta caddeler göle döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.

Dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetlenen yağış, öğle saatlerinde Ege Denizi'nden esen lodosun da etkisiyle ortalama 25 dakika süresince adeta bardaktan boşanırcasına yağdı. 25 dakika zarfında metrekare başına yaklaşık 25 metreküp yağış alan Ayvalık'ta bazı cadde ve sokaklar göle döndü. 150 Evler Mahallesi'ndeki eski garaj ve çevresi başta olmak üzere, 06 mevkii ile Altınova ve Sarımsaklı'da sular hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık'ın Edremit istikametinden girişinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki asfalt yol ile İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde biriken yağmur suları araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde de etkili olan şiddetli yağışın bazı ekili alanlara zarar verdiği öğrenilirken, cadde ve sokaklarda yayalara geçit vermeyen yağmur sularına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri ile Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler müdahale etti.

Sahilkent Mahallesi'ndeki bazı yazlık sitelerin bodrum katlarını da su bastı.