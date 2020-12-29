Ayvalık'ta Çakmak kırsal mahallesi karantina altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Çakmak Mahallesi karantina altına alındı.

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Çakmak'ta Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı.

Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00'den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatıldı.

Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenilirken, Ayvalık'ın bir başka mahallesi olan Akçapınar'da süren karantinanın ise sona erdiği bildirildi.