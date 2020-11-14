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Ayvalık'ta çam ağaçları ve çöp konteynerleri ilaçlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipleri ilçedeki çam ağaçlarında bulunan kese böceği ile ilçe genelindeki çöp konteynerleri karasinek larvalarına karşı ilaçlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipleri ilçedeki çam ağaçlarında bulunan kese böceği ile ilçe genelindeki çöp konteynerleri karasinek larvalarına karşı ilaçlandı.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla gerçekleşen ilaçlama çalışmalarının önümüzdeki hafta ise bataklık alanlar ve kanalizasyon menfezleri içlerinde üreyen sivrisineklerin larvalarına yönelik olarak sürdürüleceği açıklandı.

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