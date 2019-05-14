Ayvalık'ta çiftçiler unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, çiftçileri çalıştıkları tarlalarda ziyaret ederek, her çiftçiye çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Baysal'ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretler, çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ilçenin kırsal mahallelerindeki çiftçileri, tarla ve zeytinliklerinde ziyaret ederken, bayan çiftçilere birer karanfil ile eşarp, erkek çiftçilere ise şal dağıttı.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen ve notlarını alan Başkan Baysal, gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerin ardından muhabirimize yaptığı açıklamada, “Çiftçi kazanırsa, ülkemiz kazanır” mesajını verdi.

Türkiye'deki milyonlarca çiftçi gibi, Ayvalık'taki çiftçilerin de alınteri dökerek; gece, gündüz, yağmur, çamur demeden, zor tabiat koşullarına göğüs gererek üretmeye çalıştığını ifade eden Hasan Baysal, tüm bu zorluklara rağmen, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından vazgeçmeyen emektar çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlamayı da ihmal etmedi.

Çiftçinin, Türkiye'nin temel direği olarak, 81 milyonluk ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı ve yabancıyı, 40 milyona yakın turisti beslediğini, 6 milyona yakın kişiye istihdam sağladığını, işsizliği 2 puan düşürdüğünü, 17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatı yapılmasına imkan tanıdığını belirten Baysal, hükümetin önümüzdeki süreçte alacağı bir dizi önlemlerle çiftçilerin bir nebze olsun içinde bulundukları ekonomik olumsuzluklardan kurtulabileceğine inandığını da sözlerine ekledi.