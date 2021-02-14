Ayvalık'ta Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi için hafriyat çalışmaları başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ile ilçenin tanınmış iş insanı Cihan Şişman tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı ilk yaşlı bakımevi için hafriyat çalışması başladı.

Yer tahsisini Ayvalık Belediyesi'nin yaptığı, inşaatını Cihan Şişman'ın üstlendiği yaşlı bakımevi için start alan çalışmaları Belediye Başkanı Mesut Ergin yerinde inceledi. Şantiye alanını gezerek bilgiler alan Başkan Ergin'i; Küçükköy Mahallesi'nden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Akıner, Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan ile Ali Jale de yalnız bırakmadı. Sahilkent Mahallesi'ndeki mülkiyeti Ayvalık Belediyesi'ne ait arsada yükselmeye başlayacak olan ve “Ayvalık Belediyesi Sebahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi” adını taşıyacak olan merkezle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mesut Ergin, ilçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen bakımevinin önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Hayırsever işadamı Cihan Şişman'a katkıları nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergin, binanın iki yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini kaydederek, projede 2 adet özel bakım ünitesinin yanı sıra, 17'si erkekler, 17'si kadınlar, 10'unu da ailelerin kullanacağı toplam 46 oda ile hizmet verileceğini belirtti.

İnşaatın anahtar tesliminin bağışçı Cihan Şişman tarafından yapılacağını anlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşlı bakımevinin tüm donanımının ise Ayvalık Belediyesi tarafından üstlenileceğini açıkladı.