Ayvalık'ta çıkan arazi yangın korkuttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde, Necmi Komili İlkokulunun arka kısmıyla okulun yakınında bulunan Manolya Sitesi arasındaki otluk alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın da alevler, sitedeki evlerle okul binasını tehdit etti.

Hızla büyüyen yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 5 arazöz, 1 su tankeri ve kalabalık bir ekiple kısa sürede müdahale etmesinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Park Bahçeler Müdürlüğü ve belediye bünyesindeki ekiplerle, mahalle sakinlerinin de katkılarıyla yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle Küçükköy Mahallesi'ndeki elektrik kesintileri de UEDAŞ ekipleri tarafından giderildiği gözlendi.

Yangının yaklaşık 8 dönümlük bir alanda etkili olduğu belirtildi.