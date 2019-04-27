Ayvalık'ta çocuklar oynadı, velileri seyretti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen futbol etkinliğinde çocuklar futbol oynamanın keyfini yaşarken, velileri de onların heyecanına izleyerek ortak oldular

Altınova Merkez İlkokulu'nda BENGİ Projesi kapsamında düzenlenen “Mutluyum, Çünkü Oyun Oynuyorum” adını taşıyan futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Altınovaspor Halı Saha Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen turnuvada; Altınova Merkez İlkokulu dört, Altınova 14 Eylül İlkokulu iki, Altınova Atatürk İlkokulu iki, Çakmak İlkokulu bir takım olmak üzere 9 takım 42 karşılaşma yaptılar.

Turnuva sonunda; Altınova Atatürk İlkokulu birinciliği elde ederken, Altınova 14 Eylül İlkokulu ikinciliği, Altınova Merkez İlkokulu da üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın en centilmen takımı unvanına ise Çakmak İlkokulu layık görüldü. Proje Sorumlusu Tuncay Solak tarafından hazırlanan turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Altınova Jandarma Karakol Komutanı Akif Bayrak ve Altınova Merkez İlkokulu Müdürü Fikret Bilir tarafından takdim edildi.

Etkinlik, Altınova Merkez İlkokulu Folklor ekibinin sergilediği halk oyunları gösterimi ile sona erdi.