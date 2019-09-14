İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın söndürülemiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda sabah saatlerinde çıkan yangın aşırı rüzgar nedeniyle halen daha söndürülemedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda sabah saatlerinde çıkan yangın aşırı rüzgar nedeniyle halen daha söndürülemedi.


Alınan bilgiye göre sabah saat 09.30 sıralarında Ayvalık çöp stok alanında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın da alevler bölgedeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin gün boyu sürdükleri hummalı yangın söndürme alışmaları gece saatlerinde de tüm hızıyla sürdü. Sık sık söndürülen yangın, her defasında rüzgarın da yardımıyla yeniden alevlenmesiyle itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.


Halen daha zaman zaman yeniden parlayan yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler hummalı bir şekilde müdahale etmeyi sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.