İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta çöplük yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 4 gün önce başlayan çöplük yangını itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 gün önce başlayan çöplük yangını itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülürken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi. İtfaiye ekipleri yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde 4 gün önce toprağa gömülmesi gereken bir kimyasal maddenin gelişigüzel çöplük alana dökülmesinden kaynaklanan yangına şimdiye kadar 8 arazöz ve onlarca personel ile gece gündüz müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlenen yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.


Her yaz mevsiminde sık sık yaşanan yangınların 4 yıl önce çöplüğün etrafındaki ormanlık alana sıçraması sonucu onlarca hektar ağaçlık alan küle dönmüştü. Aynı durumun yaşanmaması için ekiplerin insanüstü bir çabayla mücadele vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.