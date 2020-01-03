Ayvalık'ta Denizcilik Lisesi'nin pansiyonu hizmete girmeye hazır

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde yaptırılan Erkek Öğrenci Pansiyonu'nun bu yıl eğitim ve öğretim sezonunun ikinci döneminde hizmete gireceği öğrenildi.

165 öğrencinin kalabileceği son derece modern bir mimariyle inşa edilen pansiyonun mobilya ve dekorasyonuna ait tüm donanımlarını ise Ayvalık'ta faaliyet gösteren Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde okulun öğrencileri tarafından yapıldığı bildirildi.

Pansiyonun son etap çalışmalarını yerinde inceleyen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başladığı 3 Şubat'ta faaliyete girecek olan kompleksin her yönüyle hazır olduğunu müjdeledi.

MEB tarafından pansiyonun; okulun gemi yapım atölyesi ve Ustalı Öğrenci Pansiyonu bünyesine yaptırılan kapalı spor salonu ile birlikte toplam 8 milyon 752 bin liraya mal olduğunu kaydeden Güner Bahadır, “Ama asıl önemlisi; pansiyonumuzun mobilya gruplarıyla, donanımlarının yine bizim bünyemizdeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılmasıydı. Böylelikle hem maliyet asgari seviyeye indirildi, hem de pansiyonumuzda kalacak öğrencilerimize göre her çalışma özgünleştirildi. Bu yüzden de Ayvalık halkının ‘Endüstri Meslek Lisesi' olarak anımsadığı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu pansiyonun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese de şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimize zeval vermesin.” diye konuştu.