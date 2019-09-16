Ayvalık'ta denizcilik semineri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Denizcilik Semineri'ne ilgi yoğun oldu.

16-20 Eylül tarihleri arasında MEB bünyesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Smilatör Eğitimcilerinin Eğitimi“ seminerinin açılış programı Cunda Uygulama Oteli'nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.,

Açılış konuşmalarını; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yalçın ile Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Aday yaptı.

5 gün sürecek seminerin katılımcılarının Türkiye genelindeki Denizcilik Liselerinin öğretmenlerinden oluştuğu öğrenildi.