Ayvalık'ta denizde can pazarı

Türk balıkçılar tarafından anbean cep telefonlarıyla kayda alınan olayda, Ege'nin ortasında ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nden iki ayrı can salıyla denize açılan 46 göçmen, Yunanistan karasularına girdi. Göçmenleri fark eden Yunan Sahil Güvenlik botları, 46 göçmeni denizde sürükleyerek Türk karasularına itti Yunan botları daha sonra hızla uzaklaşarak Midilli'ye geri döndü.

Ege Denizi'nde terk edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 göçmeni Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler kurtardı. İzmir'in Dikili ilçesinde karaya çıkarılan göçmenlere, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kurtarılan göçmenler daha sonra İl Göç İdaresine gönderildi.