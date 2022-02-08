Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itilen 20 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 04.00 sıralarında Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine hemen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ege Denizi'nde Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itildiği ve botları patlatıldığı öğrenilen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.

20 göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.