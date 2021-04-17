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Ayvalık'ta denizde sürüklenerek adada mahsur kalan 48 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir lastik botla gitmek isteyen ancak Ege Denizi’nde sürüklenerek kendi imkânlarıyla bir adaya sığınan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Yunanistan'ın Midilli Adası'na bir lastik botla gitmek isteyen ancak Ege Denizi'nde sürüklenerek kendi imkânlarıyla bir adaya sığınan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Güneş Adası'na sığınan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, adaya giderek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 göçmeni kurtardı.


Göçmenlerin Ege Denizi'nde sürüklenerek kendi imkanlarıyla Çiçek Adası'na çıkmayı başardıkları öğrenildi.


Cunda Adası'na getirilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

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