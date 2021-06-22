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Ayvalık'ta denizde yakalan FETÖ üyelerine tutuklama yağdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi ile 2 organizatör, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler nezaretinde adliyeye götürülerek yargılandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi ile 2 organizatör, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler nezaretinde adliyeye götürülerek yargılandı.


Duruşma sonrasında, H.B. isimli 1 organizatör ve B.K. isimli 1 FETÖ üyesi Adlı kontrol Kararı ile serbest bırakılırken; FETÖ/PDY üyesi ve Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen M.E.V., H.E., Y.D.,M.U.T., F.U.T., A.K., M.N., ve H.E. isimli organizatör tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.

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