Ayvalık'ta denizde yakalan FETÖ üyelerine tutuklama yağdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi ile 2 organizatör, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler nezaretinde adliyeye götürülerek yargılandı.

Duruşma sonrasında, H.B. isimli 1 organizatör ve B.K. isimli 1 FETÖ üyesi Adlı kontrol Kararı ile serbest bırakılırken; FETÖ/PDY üyesi ve Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen M.E.V., H.E., Y.D.,M.U.T., F.U.T., A.K., M.N., ve H.E. isimli organizatör tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.